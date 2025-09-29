Rafa Kalimann quer por sobrenome artístico na filha Zuza; isso é permitido?

Contudo, não é comum usar diretamente nomes artísticos como sobrenome no registro civil de um filho, a menos que haja uma construção social consolidada e reconhecimento público dessa identidade.

Kevin de Sousa, advogado

Segundo Sousa, há risco de o pedido de Rafa ser negado. "O oficial do cartório pode aceitar o registro, mas também pode exigir autorização judicial, especialmente se entender que o nome não possui vínculo familiar legítimo", diz. "Isso ocorre porque o nome civil tem uma função jurídica de identificação familiar e social, e o oficial pode considerar que não há vínculo genealógico com o nome proposto."

Os pais podem tentar utilizar "Kalimann" como um nome composto ou "nome de família afetiva" para legitimar a escolha no registro civil. "Na prática, "Kalimann" seria tratado como sobrenome, pois será o último elemento do nome da criança, representando a identidade familiar, mesmo que construída publicamente e não herdada", explica Sousa. Caso o registro seja negado, os pais podem recorrer à Justiça para garantir o direito de registrar o nome pretendido.

A lei não obriga o uso apenas de sobrenomes de ascendentes diretos, e há casos de uso afetivo ou simbólico, como nomes de padrastos, familiares adotivos ou até de personalidades marcantes. O ponto-chave é a coerência da escolha e sua função de identificação social.

Pais não podem escolher qualquer sobrenome para os filhos, de acordo com o especialista. "A escolha do nome é livre, mas limitada pela legislação e pelo controle do oficial de registro civil, que zela pela proteção contra nomes que possam causar constrangimento, exposição ou confusão", diz o advogado. "Sobrenomes simbólicos, afetivos ou não herdados geneticamente podem ser admitidos, se houver justificativa plausível e não caracterizarem fraude, ridicularização ou afronta à ordem pública."

Zuza deve nascer entre o fim de dezembro e o início de 2026. O nome é uma homenagem à avó do cantor Nattanzinho, 27, com quem Rafa tem um relacionamento desde 2024.