Quem são os atores veteranos da Globo que 'destrataram' Grazi Massafera

Grazi Massafera, 43, revelou ter sofrido com preconceito de atores veteranos da Globo no começo da carreira, que a destrataram e até se recusaram a aparecer ao lado dela.

O que aconteceu

Massafera admite que se sentiu destratada pelos colegas de emissora. A atriz contou que se sentia "uma estranha no ninho", e ressaltou que algumas pessoas chegavam a "passar do ponto". As declarações foram em entrevista ao jornal O Globo.

Ela explicou que precisou se dedicar para conquistar o próprio espaço. Grazi disse que só se sentiu bem como atriz após o sucesso em "Verdades Secretas", quando foi aclamada pela crítica e indica ao Emmy Internacional, em 2016, na categoria de melhor atriz pela personagem Larissa.