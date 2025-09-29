Celso Portiolli se decepciona após filha não responder pergunta fácil na TV

Celso Portiolli, 58, não conseguiu esconder a frustração durante o Passa ou Repassa, tradicional game show do quadro "Domingo Legal" que testa conhecimentos gerais dos participantes. O programa foi exibido ontem.

O que aconteceu

A filha de Portiolli, Laura, 25, foi a protagonista de um dos momentos mais comentados. Ao receber uma pergunta considerada básica — 'No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?' — ela optou por passar a vez, em vez de arriscar a resposta."

O apresentador reagiu imediatamente. "Não, não, não! Joguei dinheiro fora. Eu, Gugu e Luís Ricardo jogamos dinheiro fora... Não é possível", disse, misturando brincadeira e desapontamento.