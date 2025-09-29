Lembra do Dr. Now, do reality 'Quilos Mortais'? Veja como ele está hoje

O cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, conhecido como Dr. Now, ficou conhecido por transformar casos extremos de obesidade em histórias de superação a partir do programa "My 600-Lb Life", exibido no Brasil como "Quilos Mortais" (2012-2020). A seguir, Splash mostra como o médico está hoje em dia.

O que aconteceu

Dr. Now conquistou o público no reality "Quilos Mortais". No programa, ele atendia pessoas com obesidade mórbida, que pesavam 270 quilos ou mais. O estilo direto, as metas rígidas e o famoso lema "a balança não mente" viraram marca registrada do especialista. A fórmula o transformou em um dos médicos mais conhecidos da televisão.

Nascido no Irã e radicado nos Estados Unidos, Nowzaradan soma mais de 40 anos de experiência. Suas especialidades são cirurgias gerais, vasculares e, principalmente, bariátricas, foco do programa .