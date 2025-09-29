A Fazenda 17: Amados e odiados, aliados aparecem no topo de enquete UOL

Aliados em A Fazenda 2025 (Record), Yoná e Dudu Camargo aparecem no topo de enquetes do UOL relacionadas aos peões da temporada, em parcial coletada às 21h (Brasília) de hoje.

O que diz enquetes

Yoná Sousa lidera a enquete de favoritismo. A peoa aparece com quase metade dos votos, somando 42,68%. Ela é seguida por Gaby Spanic, com 22,11%. Todos os demais peões somam menos de 10%.

Já seu aliado, Dudu, lidera a enquete de peão mais odiado. O apresentador soma 18,53% dos votos.