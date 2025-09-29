Noiva de Oruam comemora saída do rapper da prisão: 'Já estamos em casa'

Fernanda Valença, 25, comemorou o fim da prisão de Oruam, 25, seu noivo.

O que aconteceu

A estudante universitária festejou o fato de estar outra vez ao lado do rapper. "Gente, já estamos em casa. Deus é maravilhoso!", disse ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Fernanda também agradeceu o apoio dado pelos fãs em meio a um momento tão difícil. "Quero agradecer a vocês por todo o carinho, pelas mensagens e pela energia positiva que sempre nos enviam e que eu gosto de reforçar que chega até nós. Quero dizer que amamos muito vocês. Muito obrigada por tudo."