Mileide diz que filho com Safadão passa bem após cirurgia: 'Sente nada'

Mileide Mihaile falou hoje sobre a recuperação do filho Yhudy, 14, que passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor no cérebro. O adolescente é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Wesley Safadão.

O que aconteceu

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Mileide relatou o momento delicado vivido pela família. "Me deparei com o maior desafio da minha vida. A gente descobriu esse tumor que graças a Deus foi retirado do crânio. Ele está se recuperando em casa muito bem", disse.

Mileide deu detalhes sobre o quadro do filho. "Está bem, feliz, daqui a pouco vai estar na rotina dele e para os amigos. Graças a Deus os exames saíram, é um tumor benigno. Não vai precisar de nenhum outro tratamento e o médico me falou: 'mãezinha, acalma seu coração, porque foi uma cirurgia curativa'."