Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, morre aos 66 anos

Nascido em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marquinho PQD teve uma carreira de mais de quatro décadas, sendo um nome fundamental por trás de grandes sucessos do samba. Suas composições foram gravadas por alguns dos maiores nomes do gênero, como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione, Jorge Aragão e Jovelina Pérola Negra.

Sua trajetória foi marcada por parcerias frutíferas, especialmente com Arlindo Cruz, com quem compôs cerca de 100 músicas. Destaque para canções que se tornaram hinos: "Luz do Repente" (com Arlindo Cruz e Franco), que batizou o disco de Jovelina Pérola Negra em 1987. "Deixa Clarear" (com Sombrinha e Arlindo Cruz), que deu título ao álbum de Zeca Pagodinho em 1996. "Coração Feliz" (gravada por Beth Carvalho em 1984) e "Sonhando Eu Sou Feliz", que fez sucesso na abertura da novela "Gente Fina". Outros clássicos como "Fases do Amor" (Fundo de Quintal, 1983), "Já Foi uma Família" e "A Sete Chaves" (Beth Carvalho, 1988).

Além dos trabalhos em estúdio, Marquinho PQD também deixou sua marca no carnaval. Em 2000, o samba-enredo "Verde, Amarelo, Azul-Anil, Colorem o Brasil do Ano 2000", de sua autoria, foi cantado pela Mocidade Independente de Padre Miguel.

Em 2011, ele lançou o CD solo "Hora de Realizar", com 13 faixas de sua autoria. A escola de samba Império Serrano, da qual era grande amigo, publicou uma nota em suas redes sociais lamentando a perda, destacando seu "talento, sua alegria e sua voz marcante". A nota da escola enfatiza: "Marquinho PQD deixa saudade e um legado eterno de samba, poesia e amizade. Descanse em paz, poeta."

A família informou que mais detalhes sobre o velório e o sepultamento serão divulgados em breve.