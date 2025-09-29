SplashUOL
Lily Allen conta 'mentirinha' em aplicativo de relacionamento

De Splash, em São Paulo
Lily Allen diz que lembra dos traumas da sua infância com ausência dos pais
Lily Allen diz que lembra dos traumas da sua infância com ausência dos pais Imagem: Reprodução/Instagram

Lily Allen criou um perfil no aplicativo de relacionamento Raya, onde conta uma "mentirinha" sobre sua idade, mas é supersincera em relação as outras coisas.

O que aconteceu

Lily "tirou" dois anos de sua idade e diz ter 38 anos no perfil. Segundo várias fontes, porém, a cantora nasceu em 2 de maio de 1985 e, portanto, tem 40 anos. A informação é do DailyMail.

A artista, porém, se descreve como "viciada em recuperação" e "extremamente codependente". Lily já falou publicamente que foi viciada em drogas, remédios e bebidas, mas que está sóbria há cinco anos.

Ela se separou do ator David Harbour no início deste ano. Lily e o astro de "Stranger Things" foram casados por quatro anos.

