Lily Allen conta 'mentirinha' em aplicativo de relacionamento

Lily Allen criou um perfil no aplicativo de relacionamento Raya, onde conta uma "mentirinha" sobre sua idade, mas é supersincera em relação as outras coisas.

O que aconteceu

Lily "tirou" dois anos de sua idade e diz ter 38 anos no perfil. Segundo várias fontes, porém, a cantora nasceu em 2 de maio de 1985 e, portanto, tem 40 anos. A informação é do DailyMail.

A artista, porém, se descreve como "viciada em recuperação" e "extremamente codependente". Lily já falou publicamente que foi viciada em drogas, remédios e bebidas, mas que está sóbria há cinco anos.