Após fazer apelo à esposa no palco do Oscar, Kieran Culkin espera 3º filho

Kieran Culkin, 42, e Jazz Charton, 37, estão à espera do terceiro filho do casal.

O que aconteceu

Kieran, durante o discurso pelo troféu no Oscar, pediu à esposa um terceiro filho. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme "A Real Pain". Ele estava acompanhado na premiação da parceira, que é produtora musical, e estão juntos desde 2013.

Nos agradecimentos, ele disse que Jazz havia prometido ficar grávida se ele ganhasse o Emmy por "Succession". Ele venceu o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática pela produção em 2024. Mas, segundo ele, a esposa só fez a promessa porque achou que ele "não fosse ganhar".