Ju Isen passa pela 3ª cirurgia no rosto após ataque de cachorro

Quase um ano após ter sido atacada por um cão da raça Akita Inu durante a festa de Réveillon no México, a influenciadora Ju Isen, 40, se prepara para a terceira cirurgia de reconstrução facial.

O que aconteceu

O episódio deixou sequelas graves. Na noite do ataque, Ju perdeu parte do nariz e foi submetida a uma cirurgia emergencial no Hospital Ángeles, na Cidade do México.

Dias depois, contraiu uma infecção bacteriana e chegou a perder temporariamente o olfato. "Foram meses sem sentir cheiro de nada, e isso mexeu muito comigo. Até hoje lido com as marcas que ficaram no meu rosto", relatou.