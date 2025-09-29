Josh Harnett sofre acidente envolvendo viatura e é levado a hospital

O ator Josh Hartnett, 47, sofreu um acidente de trânsito no Canadá na última quinta-feira, quando o SUV em que estava colidiu com uma viatura policial em St. John's, capital da província de Terra Nova.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Real da Terra Nova (RNC), o veículo era conduzido por um homem de 59 anos no momento da colisão. As informações são People.

Hartnett foi levado a um hospital local para exames, mas foi liberado pouco depois e já recebeu alta médica para retornar às suas atividades. As autoridades buscam testemunhas ou registros em vídeo do ocorrido.