Josh Harnett sofre acidente envolvendo viatura e é levado a hospital

O ator Josh Hartnett, 47, sofreu um acidente de trânsito no Canadá na última quinta-feira, quando o SUV em que estava colidiu com uma viatura policial em St. John's, capital da província de Terra Nova.
O que aconteceu
Segundo a Polícia Real da Terra Nova (RNC), o veículo era conduzido por um homem de 59 anos no momento da colisão. As informações são People.
Hartnett foi levado a um hospital local para exames, mas foi liberado pouco depois e já recebeu alta médica para retornar às suas atividades. As autoridades buscam testemunhas ou registros em vídeo do ocorrido.
O ator está atualmente no país para as gravações de uma nova série da Netflix - ainda sem título - onde contracena com Charlie Heaton e Mackenzie Davis. A produção, anunciada em agosto, terá como tema um pescador que descobre que sua cidade natal está sendo aterrorizada por uma criatura misteriosa.
Em 2024, ele esteve em "Armadilha", filme de suspense dirigido por M.N. Shyamalan.
