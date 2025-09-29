Influenciador morre em queda de ultraleve em transmissão ao vivo; veja

Tanji Feiji, influenciador chinês, morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar e pegar fogo.

O que aconteceu

Tang estava transmitindo um voo em Sichuan, na China, quando a aeronave pegou fogo ao colidir com o chão. A transmissão aconteceu no sábado (27), segundo a China News Service (CNS), uma agência de notícias chinesa. Vídeos do momento mostram o acidente visto por centenas de pessoas, conforme a Cover News, site de notícias da China.

Ele tinha cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais e fazia suas lives na rede chinesa Douyin.