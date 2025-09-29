SplashUOL
Influenciador morre em queda de ultraleve em transmissão ao vivo; veja

De Splash, São Paulo
Tanji Feiji, influenciador chinês, morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar
Tanji Feiji, influenciador chinês, morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar Imagem: Reprodução

Tanji Feiji, influenciador chinês, morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar e pegar fogo.

O que aconteceu

Tang estava transmitindo um voo em Sichuan, na China, quando a aeronave pegou fogo ao colidir com o chão. A transmissão aconteceu no sábado (27), segundo a China News Service (CNS), uma agência de notícias chinesa. Vídeos do momento mostram o acidente visto por centenas de pessoas, conforme a Cover News, site de notícias da China.

Ele tinha cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais e fazia suas lives na rede chinesa Douyin.

Anteriormente, Feiji contou ter comprado a aeronave por 350 mil yuans (cerca de R$ 261 mil). O veículo tinha um assento, pesava aproximadamente 113 kg, poderia atingir a altitude de 2.000 pés, viajar a cerca de 97 km/h, e ele afirmou ter dominado os controles após seis horas de prática cumulativa, segundo a CNS.

Suas redes sociais ficaram paradas após o acidente.

