A Fazenda: 'Fernando não é maluco, é desesperado por atenção', diz Chico

Eu achei assim que foi muito exagerado, acho que ele percebeu que ele foi engolido por esse elenco, todo mundo aparece mais que ele, tem brigas muito melhores, e aí ele perdeu a cabeça, assim, perdeu a linha, e não foi legal a cena, eu achei que foi bem desrespeitoso Já estava uma coisa subindo o tom muito rápido, ele muito próximo dela e foi jogar água. Eu não gostei da cena e eu achei que foi desnecessária e não é o tipo de entretenimento que é legal.

Bárbara Saryne

Chico Barney relata que esta edição já soma dois episódios com água jogada durante dinâmicas, mas vê no caso de Fernando uma escalada de acusações e um discurso que atingiu até a emissora.

Sempre vou ser a favor de jogar água no outro. Mas a forma como ele faz é banal, é ridícula, é cafona. Não sei o que passou na cabeça do Carelli de chamar de novo o Fernando, que foi uma tragédia em A Grande Conquista e vem sendo de novo.

Chico Barney

Eu acho que não foi pela água em si, foi pela postura e como se deu a confusão.

Bárbara Saryne