Felca manda indireta para influenciador 'rico': 'Sente um vazio profundo'

Felca criticou, sem citar nomes, um "influenciador rico" que faz festas luxuosas, mas vive uma "vida vazia".

O que aconteceu

Felca fez o comentário para afirmar que o "dinheiro e a fama não alimentam". "Pensa num influenciador que é rico pra caramba. Você já tem ele na sua mente? Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades. [...] Ele chega na casa dele, naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda está talvez alcoolizado, drogado. Ele deita a cabeça no travesseiro e ainda está feliz. Talvez ele tenha dormido com uma pessoa. Ele teve uma noite de sexo. Que maravilha", começou o influenciador.