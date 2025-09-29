Êta Mundo Melhor!: o pedido maluco que Paixão faz antes de ficar moribundo

Cenas depois, o ricaço consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Ele ficará entre a vida e a morte, e o sobrinho se aproveitará de sua bondade até o último minuto de vida.

Também nesta terça, Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé.

Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura Candinho.