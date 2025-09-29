SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!'
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita e Zulma se enfrentam pelo amor de Candinho. Asdrúbal finge ser uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho se instala com Policarpo na casa de Celso. Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu ao atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio e conta que Ernesto está preso, precisando da ajuda de Paixão. Sônia deduz que Francine e Tobias a difamaram para Lauro. Sônia indica Dita para cantar no dancing. Paixão visita Ernesto na delegacia. Sandra foge do castelo com a ajuda de Inês. Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho. Dita beija Candinho.

