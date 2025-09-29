Ex-casamento às Cegas era forçada a emagrecer: 'Vida marcada por perdas'

"Eu estava preparada para lidar com a rejeição. Num programa dessa magnitude, em que a validação final é o encontro cara a cara, sabia que corria o risco. E, no meu caso, foi tranquilo, porque também não gostei dele", contou em entrevista exclusiva a Splash.

Até então, conhecíamos apenas um pedaço da sua história de amor — que, segundo Luciana, daria um livro. Agora, ela fala sobre problemas de saúde que enfrentou desde a adolescência, seus amores e desamores até a participação no reality.

Relacionamentos e pressão para emagrecer

"Sempre fui namoradeira. Muito nova, já me relacionava com homens mais velhos. Com 16 anos namorei um cara de 28, por exemplo. Minha adolescência foi cercada por uma família de 'comercial de TV': meu pai, minha mãe e meu irmão, todos juntos, com uma condição de vida muito boa.

Tínhamos uma casa em Porto Seguro, na Bahia, e passávamos as férias lá. O Carnaval também, estávamos sempre presentes.

Sempre tive um corpão. Junto com isso, sou muito intensa: me jogava em tudo. Namorei turistas, nativos, donos de barraca em Arraial d'Ajuda. Mas sempre fui responsável. Meus pais me davam liberdade, e eu retribuía com responsabilidade.