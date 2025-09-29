SplashUOL
'Dona de Mim': três cenas com Rosa que vão cortar seu coração

Colaboração para Splash, em São Paulo
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim'
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Rosa (Suely Franco) vai protagonizar novas cenas tristes amanhã (30), em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques (Marcello Novaes) comenta com Davi (Rafa Vitti) que terá de interditar Rosa. Samuel (Juan Paiva) teme que o tio use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó.

Para intensificar o drama, Rosa não reconhece Jaques. Algumas cenas depois, Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora.

Ainda nesta terça, Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz.

Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.

