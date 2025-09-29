SplashUOL
Assine UOL
Séries

4 anos após La Casa de Papel, o 'Professor' volta em nova série na Netflix

Colaboração para Splash
Álvaro Morte no papel do 'Professor' na série La Casa de Papel
Álvaro Morte no papel do 'Professor' na série La Casa de Papel Imagem: Tamara Arranz/Netflix

De 2017 a 2021, Álvaro Morte viveu Sergio Marquina — o icônico Professor de La Casa de Papel. Quatro anos depois do fim da série que se tornou um fenômeno global, o ator espanhol volta ao universo da trama, ainda que de forma breve.

O que aconteceu

Morte fará uma participação especial na 2ª temporada de Berlim, spin-off centrado no irmão de seu personagem, interpretado por Pedro Alonso. Para os fãs, o reencontro funciona como um presente nostálgico.

Em um vídeo promocional da Netflix, Álvaro Morte compartilhou sua empolgação em interpretar seu personagem novamente: "Retornar como o Professor; mesmo que seja apenas por um papel muito, muito pequeno, porque são apenas algumas cenas, era algo que eu realmente queria fazer, além de simplesmente estar com a equipe novamente. Porque é como um pequeno presente que estamos dando a todos. Aos seguidores, aos fãs que sempre tivemos e que sempre nos demonstraram tanto amor."

Novo papel em série de suspense

Esse não é o único retorno do ator à tela da Netflix. Antes de reviver o Professor, o público já pode assistir a Álvaro Morte em um novo suspense que vem ganhando destaque na plataforma: Duas Covas.

A minissérie de três episódios, criada por Agustín Martínez, mergulha em um enredo sombrio: dois anos após o desaparecimento de Verónica e Mandy, duas adolescentes de 16 anos, a investigação policial é encerrada sem respostas.

É então que Isabel (Kiti Mánver), avó de uma das garotas, decide agir por conta própria. Movida pelo luto e pela falta de perspectivas, ela dá início a uma busca implacável pela verdade, que logo se transforma em uma jornada de vingança.

Morte interpreta Rafael Salazar, pai da neta desaparecida de Isabel. A produção também reúne o ator a um velho conhecido de La Casa de Papel: Hovik Keuchkerian, que viveu Bogotá na série de assaltos. O elenco ainda conta com Camino Fernández, Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoé Arnao, Nonna Cardoner e Carlos Scholz.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.