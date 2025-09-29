4 anos após La Casa de Papel, o 'Professor' volta em nova série na Netflix

De 2017 a 2021, Álvaro Morte viveu Sergio Marquina — o icônico Professor de La Casa de Papel. Quatro anos depois do fim da série que se tornou um fenômeno global, o ator espanhol volta ao universo da trama, ainda que de forma breve.

O que aconteceu

Morte fará uma participação especial na 2ª temporada de Berlim, spin-off centrado no irmão de seu personagem, interpretado por Pedro Alonso. Para os fãs, o reencontro funciona como um presente nostálgico.

Em um vídeo promocional da Netflix, Álvaro Morte compartilhou sua empolgação em interpretar seu personagem novamente: "Retornar como o Professor; mesmo que seja apenas por um papel muito, muito pequeno, porque são apenas algumas cenas, era algo que eu realmente queria fazer, além de simplesmente estar com a equipe novamente. Porque é como um pequeno presente que estamos dando a todos. Aos seguidores, aos fãs que sempre tivemos e que sempre nos demonstraram tanto amor."