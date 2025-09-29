Dolabella leva nova namorada ao mesmo destino de viagem com Wanessa

Dado Dolabella, 45, está vivendo um novo capítulo em sua vida amorosa. Após o término com Wanessa Camargo, o ator começou a namorar Marcela Tomaszewski, 27, eleita Miss Gramado 2025.

O que aconteceu

O casal aproveita uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Essa é a mesma região que Dolabella reatou com Wanessa Camargo em 2022.

Curiosamente, desta vez, o casal se hospedou no mesmo chalé e na mesma pousada que o ator já havia visitado anteriormente. O nome da propriedade, Macela, semelhante ao da modelo, acabou se tornando motivo de brincadeira entre os dois em publicações no Instagram.