Corpo de Berta Loran será sepultado amanhã no Rio de Janeiro

Carreira

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa. "Nosso navio era igual ao do filme Titanic, viajamos na terceira classe. A gente dançava, cantava...", disse em entrevista à Quem em 2011.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate. Aos 20 anos, casou-se com Suchar Handfuss, ator judeu radicado em Buenos Aires, 31 anos mais velho.

Recém-casada, morou dois anos na Argentina. Depois, o casal morou sete anos em Portugal, onde Berta destacou-se como atriz no teatro.

A artista estreou no cinema na década de 1950. Esteve em produções como "Sinfonia Carioca" (1955), "Papai Fanfarrão" (1957) e "Garotas e Samba" (1957).

Ela retornou ao Brasil e se separou de Suchar em 1961. Berta admitiu que não gostava do primeiro marido. "Era pobre e depois ainda descobri que era viciado em jogo. Nunca me deu nada, nem de comer. Mas queria ser uma atriz como ele, então, quando disse que queria casar comigo, falei: "Negócio fechado". Foi um péssimo negócio", contou à Quem.