Cleo explica decisão de retomar sobrenome da mãe após sonho com avô morto

O retorno ao sobrenome coincide com um momento especial da carreira de Cleo. Ela terá a chance de contracenar novamente com a mãe. Depois de atuarem juntas em "Vovó Ninja" (2024), mãe e filha voltam a dividir a tela no aguardado "Se Eu Fosse Você 3", previsto para estrear no primeiro semestre do próximo ano. A parceria reacende a memória do público sobre a força da linhagem artística da família Pires e reafirma a sintonia entre as duas atrizes.

Para Cleo, dividir cena com Gloria Pires, 62, e Tony Ramos, 77, protagonistas da franquia de sucesso, é uma oportunidade rara e enriquecedora. Ela destaca não apenas o talento e a trajetória de ambos, mas também a generosidade que demonstram dentro e fora das câmeras.