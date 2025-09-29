Bruxaria e sexo: Candinho despedaça coração de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Ingênuo, ele aceita e logo começa a sentir os efeitos da poção do amor. Em transe, acaba beijando Zulma, acreditando estar diante de Dita (Jennifer Nascimento). O clima de sedução se intensifica, e Candinho termina a noite ao lado da vilã, sem perceber a gravidade da situação.

Enquanto isso, Dita presencia parte da cena e se decepciona profundamente. Apaixonada e confiante no sentimento de Candinho, ela se vê traída.

Candinho acorda desesperado no quarto de Zulma, completamente confuso sobre o que aconteceu. Determinada a esclarecer a situação, Dita decide enfrentar o amado.

Candinho, sem entender como tudo ocorreu, implora o perdão da noiva. É nesse momento tenso que Zulma aparece, disposta a manter o casal separado e a sustentar a intriga que criou.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.