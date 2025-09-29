Influenciadora surpreende ao fazer festa de 1 ano inspirada em filme adulto

O primeiro aniversário de Domenico, filho da influenciadora Bia Napolitano e de Paulo Duarte Filho, repercutiu nas redes sociais após a escolha do tema da festa.

O que aconteceu

Em vez das tradicionais decorações infantis, o casal optou por homenagear o clássico do cinema O Poderoso Chefão. A celebração aconteceu ontem (28) e chamou a atenção pelo estilo nada convencional.

O espaço foi transformado em um verdadeiro cenário inspirado na obra, com móveis vintage, toalhas xadrez e painéis temáticos. Uma estátua de Dom Corleone, protagonista do filme, completou a decoração. Domenico usou um terno preto, remetendo ao icônico personagem.