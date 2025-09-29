Sobrevivente do holocausto, atriz Berta Loran morre aos 99 anos, no Rio

A atriz Berta Loran morreu na noite de ontem, aos 99 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Splash pelo hospital Copa D'or, onde a atriz estava internada.

O hospital não foi autorizado pela família a revelar a causa da morte.

Carreira

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa. "Nosso navio era igual ao do filme Titanic, viajamos na terceira classe. A gente dançava, cantava...", disse em entrevista à Quem em 2011.