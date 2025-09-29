Berta Loran admitiu abortos: 'A gente não tinha o que comer'

A falta de amor pelo marido e a miséria em que vivia a levou a interromper duas gestações. "A gente morava em pensão e não tinha o que comer. Antigamente eles enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri", contou. Berta se divorciou de Suchar em 1961.

Aos 37 anos, se casou com o comerciante Júlio Jacoba e tentou engravidar, mas as consequências dos abortos feitos em condições precárias impediram. Em 1966, Berta fez uma histerectomia, procedimento para remover o útero.

Carreira

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa. "Nosso navio era igual ao do filme Titanic, viajamos na terceira classe. A gente dançava, cantava...", disse em entrevista à Quem em 2011.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate. Aos 20 anos, casou-se com Suchar Handfuss, ator judeu radicado em Buenos Aires, 31 anos mais velho.

Recém-casada, morou dois anos na Argentina. Depois, o casal morou sete anos em Portugal, onde Berta destacou-se como atriz no teatro.