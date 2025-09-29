BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

A Globo anunciou hoje grandes mudanças para o BBB 26, como a participação de ex-BBBs que marcaram as últimas edições do programa.

Portanto, dessa vez, serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos. Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

Outras novidades também foram anunciadas.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.