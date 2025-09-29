Vítima de erro médico, atriz de 'Terra Nostra' morreu após cirurgia em 2024

Mina, de "Roque Santeiro", foi a personagem que mais marcou sua carreira. "Uma pontinha de nada em "Roque Santeiro", e a Mina não morreu nunca, até hoje todo mundo grita pela Mina na rua. Foi um grande sucesso, merecidamente um grande sucesso. Dias fez uma parte, depois Aguinaldo Silva pegou a outra parte e continuou o grande sucesso", disse a atriz ao Memória Globo.

Ilva Niño Imagem: Divulgação/Globo

Só na Globo, foram mais de 30 produções, e seu último trabalho foi em "Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece", do Canal Brasil, em 2020. Além disso, era professora de teatro, tendo fundado a escola Niño de Artes Luiz Mendonça, no Rio de Janeiro, em homenagem ao falecido marido, incentivando novas gerações de atores.

Diagnóstico equivocado

Em 2013, Ilva recebeu a notícia de que tinha um câncer no intestino em estágio terminal. O diagnóstico, que depois se revelou equivocado, a levou a pedir demissão da TV Globo, onde trabalhava havia décadas.