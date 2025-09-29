Assassino que vestia pele humana e The Rock lutador: As estreias da semana

As estreias da semana trazem a nova temporada da antologia "Monstros", com a história do brutal serial killer Ed Gein, uma série nacional com lobisomens e vampiros, The Rock como o lendário lutador Mark Kerr e produções estreladas por Cillian Murphy e Marlon Wayans.

02/10

"Coração de Lutador - The Smashing Machine" (Cinema)

Dwayne Johnson interpreta o lendário lutador de MMA Mark Kerr. Conhecido como "The Smashing Machine", o atleta inspirou o filme que conta os altos e baixos de sua carreira. A trama explora a luta do esportista contra o vício em analgésicos, que culminou em uma overdose em 1999. Dirigido por Benny Safdie, o elenco também conta com Emily Blunt como Dawn Staples, esposa de Kerr.