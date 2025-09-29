Assassino que vestia pele humana e The Rock lutador: As estreias da semana

As estreias da semana trazem a nova temporada da antologia "Monstros", com a história do brutal serial killer Ed Gein, uma série nacional com lobisomens e vampiros, The Rock como o lendário lutador Mark Kerr e produções estreladas por Cillian Murphy e Marlon Wayans.
02/10
"Coração de Lutador - The Smashing Machine" (Cinema)
Dwayne Johnson interpreta o lendário lutador de MMA Mark Kerr. Conhecido como "The Smashing Machine", o atleta inspirou o filme que conta os altos e baixos de sua carreira. A trama explora a luta do esportista contra o vício em analgésicos, que culminou em uma overdose em 1999. Dirigido por Benny Safdie, o elenco também conta com Emily Blunt como Dawn Staples, esposa de Kerr.
"Goat" (Cinema)
Cameron Cade (Tyriq Withers) é um promissor jogador de futebol americano, mas, em um momento decisivo para sua carreira, sofre um acidente causado por um fã descontrolado. Cade conta com a ajuda de Isaiah White (Marlon Wayans), mas a intensidade do veterano quarterback se revela cada vez mais tóxica e sombria, levando Cameron a um extremo que pode lhe custar tudo.
"Malês" (Cinema)
O filme retrata a Revolta dos Malês, que mobilizou a população negra na maior revolução organizada por escravizados da história do Brasil. A revolta contra a escravidão foi chefiada por líderes como Pacífico Licutan, interpretado por Antonio Pitanga, que também dirige o filme. Na trama, um casal é separado após ser tirado da África e trazido ao Brasil à força e, enquanto luta pela sobrevivência, junta-se ao levante dos Malês.
"Vermelho Sangue" (Globoplay)
Luna é uma lobimoça-guará e embarca em um romance proibido com uma humana na série. A lobimoça, vivida por Letícia Vieira, aceita participar de uma pesquisa secreta para tentar se curar da maldição que a faz se transformar na criatura a cada lua cheia. Mas Luna muda de forma fora da lua cheia quando encontra Flora (Alanis Guillén), o que a coloca no radar de outros lobisomens e vampiros.
03/10
"Monstro: A História de Ed Gein" (Netflix)
Na série, o público conhece a história real de Ed Gein (Charlie Hunnam), serial killer e ladrão de túmulos que inspirou filmes como "O Silêncio dos Inocentes", "Psicose" e "O Massacre da Serra Elétrica". Eddie Gein vive em uma fazenda decadente em Wisconsin e parece um homem tranquilo e solitário; contudo, a propriedade esconde as brutalidades do assassino em série. Obcecado pela própria mãe, ele ficou famoso por vestir a pele de suas vítimas.
"Steve" (Netflix)
O filme acompanha um dia decisivo na vida de Steve (Cillian Murphy), diretor de um reformatório inglês nos anos 90. Enquanto tenta proteger a escola para evitar que ela feche, ele é arrebatado pela exaustão e pelas exigências do trabalho. Em paralelo, conhecemos um jovem chamado Shy (Jay Lycurgo), que enfrenta traumas do passado e tem poucas perspectivas para o futuro.
