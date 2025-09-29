Ana Castela viaja com a família de Zé Felipe em meio a rumores de namoro

Ana Castela e Zé Felipe estão juntos no Pantanal em meio a rumores de relacionamento.

O que aconteceu

Ana Castela participa da viagem com Leonardo e Poliana, pais de Zé Felipe. Ela postou um vídeo ao lado de Leonardo fazendo um desafio de comer tomates com muito sal.

Fãs ouviram Zé Felipe chamando Ana Castela de "amor" ao fundo de vídeo. No story postado por Odorico Reis, amigo do suposto casal, uma voz que segundo os fãs é de Zé Felipe diz: "Vem, amor".