Ana Castela e Zé Felipe curtem pescaria em passeio no Pantanal

Ana Castela e Zé Felipe passaram o fim de semana no Pantanal acompanhados de Leonardo e Poliana Rocha, pais do cantor.

O que aconteceu

No Instagram, a Boiadeira compartilhou sua primeira experiência com a pescaria. "Meu primeiro peixe", escreveu a cantora, exibindo fotos e vídeos em que aparece sorridente. Em tom de brincadeira, ela ainda publicou uma montagem feita com inteligência artificial, onde o peixe aparece em tamanho exagerado. "Peguei um tubarão", ironizou.

Um amigo de Zé, que acompanhava a viagem, flagrou um momento descontraído. No vídeo, publicado em seu story, Zé Felipe chamava a cantora de forma carinhosa, aumentando os rumores de affair. "Vem, amor", dizia o cantor.