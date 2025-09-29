SplashUOL
Ana Castela se manifesta após críticas em foto com Zé Felipe

Ana Castela repete look de Zé Felipe, família do cantor e amigos Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Castela, 21, reagiu às críticas que recebeu ao aparecer em uma foto ao lado de Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

A cantora curtiu e fixou um comentário de uma seguidora rebatendo as críticas. O post foi feito hoje no Instagram.

A seguidora defendeu a artista e o filho de Leonardo. "Vocês são incríveis, povo falando que vocês são crianças, mas tem coisa melhor do que poder voltar a ser feliz como quando éramos crianças? O mundo está escuro demais e vocês trazem luz, por mais pessoas assim", indicou na postagem.

Na foto em questão, Ana Castela, Zé Felipe, a família do cantor e outros amigos posaram com a mesma roupa. Com isso, alguns citaram que a escolha tinha sido "infantil" e "brega".

