Aline Gotschalg sobre ir a casa de swing: 'Fidelidade é afrodisíaca'

Aline Gotschalg, 34, opinou sobre ir a uma casa de swing com o marido, Fernando Medeiros, 43.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada se iria em uma casa de swing com o parceiro. Um seguidor fez a pergunta em uma caixinha de perguntas, aberta por ela ontem, nos stories do Instagram.

A influenciadora recusou a proposta ousada. "Cada casal sabe o que funciona para si, mas, para nós, exclusividade é um valor. Não é questão de ser 'certo' ou 'errado', é sobre o que faz sentido na relação", explicou.