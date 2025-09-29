Adolescente encontrada em porta-malas de cantor estava morta havia semanas

A polícia de Los Angeles investiga as circunstâncias da morte de Celeste Rivas, cujo corpo foi encontrado dentro do carro do cantor D4vd.

O que aconteceu

Adolescente morreu semanas antes de o corpo ser encontrado. "Sabemos que o Tesla passou semanas estacionado no local antes de ser guinchado, então é muito provável que Celeste Rivas Hernandez tenha sido morta várias semanas antes", diz à revista People Scot M. Williams, capitão da polícia local.

D4vd não foi formalmente acusado ou indiciado. O policial afirma que a única certeza até agora é que Celeste morreu e que "alguém colocou o corpo dela no porta-malas dianteiro do Tesla de David Burke [nome real de D4vd]".