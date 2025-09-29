Ataques e água na cara: como começou treta Fernando x Tàmires em A Fazenda

A influenciadora questionou o que ele tinha a ver com isso e o ator retrucou. "Eu tenho a ver com isso, porque você fala de sororidade e tá falando de homem, e namorou o homem mais escroto do Brasil."

Tàmires chamou Fernando de ridículo e o rebateu. "Grita com mulher que é só isso que tu sabe. Se enxerga, fracassado!".

Após isso, os dois trocaram ironias e farpas ao longo da semana e voltaram a discutir quando Tàmires o apontou na dinâmica de ontem. "Essa pessoa pode não só ferrar com o meu jogo, pode ferrar com a minha integridade física [...] Além de ser uma pessoa perigosa para o jogo, porque fica 'cozinhando' todo mundo contra mim, é uma pessoa agressiva."

Os dois continuaram discutindo enquanto voltavam aos seus lugares. Na sequência, Fernando jogou um copo de água na cara de Tàmires, que reagiu. "É assim que você acha que vai conquistar o Brasil?".