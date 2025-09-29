A Fazenda: 'Dinâmica fica melhor sem Galisteu e expõe plantas', diz Bárbara

A ausência de Adriane Galisteu na mediação da dinâmica de embate entre os peões de A Fazenda trouxe mudanças no jogo e expôs mais as divergências entre os participantes, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para eles, a troca no comando permitiu que os peões se explicassem entre si, mostrando estratégias e rivalidades, mas também criou momentos cansativos e discursos longos, exigindo um novo ajuste no formato.