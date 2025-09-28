Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

A indústria pornô ganha milhões em dinheiro por ano no Brasil e no mundo com diversos estilos de vídeos de conteúdos adultos. Além de estar nos principais assuntos buscados na internet, a pornografia também transformam as atrizes em estrelas pela alta procura em razão das performances em frente às câmeras.

O Xvideos, um dos maiores sites pornô do mundo, é considerado termômetro para indicar quem são os nomes que estão fazendo sucesso com conteúdo adulto por ocupar o posto de quinto site mais visitado no Brasil em 2025 - só perdendo para YouTube, Google, Globo.com e Instagram.

Segundo o Semrush, site especializado em análise de marketing digital na internet, o Xvideos é o quinto site mais acessado no país este ano. A página dedicada a vídeos pornôs possui média de 406 milhões de acessos no mês e um tempo médio de permanência do leitor de 12 minutos.