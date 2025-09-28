Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

A indústria pornô ganha milhões em dinheiro por ano no Brasil e no mundo com diversos estilos de vídeos de conteúdos adultos. Além de estar nos principais assuntos buscados na internet, a pornografia também transformam as atrizes em estrelas pela alta procura em razão das performances em frente às câmeras.
O Xvideos, um dos maiores sites pornô do mundo, é considerado termômetro para indicar quem são os nomes que estão fazendo sucesso com conteúdo adulto por ocupar o posto de quinto site mais visitado no Brasil em 2025 - só perdendo para YouTube, Google, Globo.com e Instagram.
Segundo o Semrush, site especializado em análise de marketing digital na internet, o Xvideos é o quinto site mais acessado no país este ano. A página dedicada a vídeos pornôs possui média de 406 milhões de acessos no mês e um tempo médio de permanência do leitor de 12 minutos.
Nele, atrizes como Elisa Sanches, Andressa Urach, entre outras, aparecem no topo das buscas por usuários entre as quase 1.500 atrizes brasileiras divididas entre as categorias ponstars, cam-girls, atrizes e "performers" amadoras.
1- Fadynha
Idade: 21 anos
Assinantes: 350.929
Total de visualizações de vídeo: 789.938.218
2- Ph-philips
Idade: 19 anos
Assinantes: 117.718
Total de visualizações de vídeo: 122.341.250
3- Elisa Sanches
Idade: 44 anos
Assinantes: 731.015
Total de visualizações de vídeo: 3.685.222.916
4- Gabbie Luna
Idade: 25 anos
Assinantes: 392.010
Total de visualizações de vídeo: 1.391.821.480
5- Luiza Marcato
Idade: 32 anos
Assinantes: 94.280
Total de visualizações de vídeo: 271.037.470
6- Lunna Geek
Idade: 23 anos
Assinantes: 76.677
Total de visualizações de vídeo: 323.412.139
7- Gabi Conkey
Idade: 27 anos
Assinantes: 145.061
Total de visualizações de vídeo: 414.130.843
8- Izadora Lima
Idade: 29 anos
Assinantes: 203.746
Total de visualizações de vídeo: 296.312.514
9- Andressa Urach
Idade: 37 anos
Assinantes: 90.219
Total de visualizações de vídeo: 127.698.731
10- Lina Nakamura
Idade: 25 anos
Assinantes: 134.419
Total de visualizações de vídeo: 193.853.012
