Quem é a filha de Celso Portiolli que apareceu no programa do pai no SBT?

Laura Portiolli, 25, foi uma das participantes do "Passa ou Repassa" exibido hoje. A atração do SBT é apresentada pelo pai da jovem, Celso Portiolli.

Quem é Laura Portiolli

Laura Portiolli é a filha mais velha de Celso Portiolli e Suzana Marchi. O apresentador e a esposa também são pais de Pedro Henrique e Luana.

Ela passou a se tornar conhecida por seguir os passos do pai na comunicação. Laura é a apresentadora do podcast PodC Mais, exibido pelo SBT nas madrugadas, além de também estar disponível nas plataformas digitais.