Qual verdadeiro nome de Leonardo DiCaprio? Ator quase foi Lenny Williams

Leonardo DiCaprio quase ficou conhecido por outro nome: Lenny Williams. Esse era o desejo de um antigo empresário dele, que não teve o nome revelado. A ator contou a curiosidade em um podcast.

O que aconteceu

Empresário não queria usar nome de batismo do ator, que se chama Leonardo Wilhelm DiCaprio. Segundo o agente, ninguém contrataria o astro de Titanic porque 'Leonardo DiCaprio' era um "nome étnico".