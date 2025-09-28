'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, usou a própria vagina para para pescar na savana africana. Natural de São Paulo, ela é engenheira civil.

O que aconteceu

Marina é da Mooca, bairro tradicional de São Paulo. No Instagram, ela compartilhou com seus seguidores a sua trajetória. Apesar de ter sido uma "criança urbana", ela sempre se sentiu melhor próxima da natureza. Ela se formou em engenharia civil e trabalhou 11 anos na área.

Gostava de viajar para lugares isolados e buscar aventuras. Com isso, ela decidiu "largar tudo" para viajar a bordo de uma kombi com o companheiro e trabalhando como artesã. "Moro na roça, corro e jogo bola", se autodescreve no perfil.