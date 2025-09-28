Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te julgam'

Nunca busquei sucesso quando me tornei cozinheira ou chef de cozinha. Comecei na TV há 11 anos, mais ou menos, e antes disso já trabalhava há 24 anos como cozinheira. Nunca busquei nem sucesso, nem fama como chefe de cozinha. O que eu buscava era o que sempre me encantou: trabalhar muito dentro da cozinha e ser a melhor cozinheira possível. O que veio depois, com a TV, foi completamente diferente.

Paola Carosella

Aos 52, a chef de cozinha diz estar cheia de vida para trabalhar, curtir a família e buscar sonhos. "Sou uma máquina de trabalhar e eu acho que não sei se eu consigo ter um momento. Eu trabalho muito, tenho muita força, muita energia pro trabalho. Quando chegou o projeto para apresentar o "Infiltrado na Cozinha", me senti empolgada, topei, fui lá e fiz".

Aos meus 52 anos, eu tô com os meus restaurantes, a minha maternidade, que é muito importante, e trabalho muito. Então, não sei se tem um momento específico. Onde esse papel que eu faço no Infiltrado é diferente de outras coisas. Eu acho que é mais um dos papéis que eu consigo experimentar e me divertir e trabalhar.

Paola Carosella

"Não precisei ser jurada"

Como é o "Infiltrado na Cozinha"? Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita, mas um deles é um "infiltrado". A chef de cozinha Paola Carosella é responsável por apresentar o reality show e os humoristas Fabão e Luana Zucoloto são os jurados com a missão de descobrir quem é o participante impostor.