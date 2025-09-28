Nepo babies não sabem onde fica Praça dos Três Poderes e frustram Portiolli

Celso Portiolli ficou frustrado após sua filha, Laura, e os herdeiros de Gugu Liberato e Luis Ricardo, João Augusto e Mayara Mattar, não saberem a resposta de onde fica localizada a Praça dos Três Poderes.

O que aconteceu

Laura, João Augusto e Mayara participaram do Passa ou Repassa, no Domingo Legal, de hoje. Celso questionou ao time de nepo babies o seguinte: "No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?".

O time dos jovens milionários não sabiam a resposta, e Celso não escondeu o desapontamento. "Eu quero saber se a escola que eu paguei funcionou... Não, não, não! Jogamos dinheiro fora. Eu, Gugu e Luis Ricardo jogamos dinheiro fora na escola. Não é possível", exclamou.