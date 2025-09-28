Modelo e influencer fitness: João Leone leva Mister Brasil Universo 2025

Candidato de São Paulo, João Leone, 27, levou o Mister Brasil Universo 2025. Ele vai representar o Brasil no Mister Universo em Los Angeles.

Quem é João Leone

Modelo e professor de muay thai. João Leone nasceu em São Paulo e acumula com as profissões a função de influenciador digital, tendo mais de 5 milhões de curtidas no TikTok.

Ele levou a melhor na competição, que aconteceu na última noite na capital paulista. O concurso avaliou quesitos como estética, corpo, comunicação, desenvoltura e engajamento social.