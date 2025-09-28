Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista

De Edward Mãos de Tesoura a Jack Sparrow, Johnny Depp, 62, soma indicações ao Oscar, vitórias no Globo de Ouro e no SAG Awards, e dezenas de filmes no currículo. Em entrevista à Entertainment Weekly, o ator revelou seus cinco filmes favoritos de todos os tempos; confira a lista a seguir.

'Daunbailó' (1986)

No calor da Louisiana, Jack (John Lurie), um cafetão em apuros, e Zack (Tom Waits), um DJ desempregado, são presos injustamente. Na cela, encontram Roberto (Roberto Benigni), um italiano otimista que, com seu inglês quebrado, transforma a rotina em algo quase divertido. Entre diferenças e descobertas, os três arquitetam uma ousada fuga que revela habilidades inesperadas. Jim Jarmusch dirige o longa. Não está disponível no streaming