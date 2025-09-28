Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Maurício Kubrusly completa 80 anos hoje. Beatriz Goulart, esposa do ex-repórter da Globo, celebrou a data em publicação nas redes sociais. "A primavera é quando ninguém acredita, e ressuscita por amor", escreveu no Instagram.

Kubrusly deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. À época, meses antes do fim do contrato, ele se afastou do trabalho por problemas de saúde. O jornalista mostrava histórias e personagens inusitados no quadro "Me Leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Jornalista se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT). A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.