Influenciador prova 'peixe mais fedido do mundo' e precisa de três banhos

O influenciador James Ellingsworth, de Louisana, precisou de três banhos para se livrar do cheiro do que seria a "comida mais fedida do mundo". No início do mês, ele postou um vídeo em suas redes sociais provando o surstrômming— um peixe fermentado tradicional sueco.

O que aconteceu

James é conhecido por provar comidas diferentes. Seu conteúdo é baseado em experimentar pratos pouco conhecidos ou de procedência duvidosa. Entre suas últimas aventuras esteve o surstrômming, um peixe fermentado conhecido por ter cheiro de "esgoto e ovo podre".

Nas imagens, James engasga antes mesmo de ver a carne enlatada. "Ok, é ruim. Eu realmente pensei que não ia ser tão ruim", avaliou ele. Depois, mostrou que iria comê-lo da forma que dizem ser a mais adequada: com pão brioche e sour cream.