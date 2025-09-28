Influencer é solto no Panamá e preso horas depois na Argentina

Gabriel Spalone, 29, protagonizou uma reviravolta internacional ontem. Após ser liberado pelas autoridades no Panamá, ele foi preso novamente horas depois ao desembarcar em Buenos Aires, na Argentina. O influenciador é suspeito de fazer parte de um esquema que desviou cerca de R$ 147 milhões usando transferências via PIX.

Prisão foi coordenada pela Polícia Federal e contou com o apoio das polícias da Argentina, Panamá, Paraguai, Estados Unidos e da Polícia Civil de São Paulo. Spalone agora aguarda na Argentina os trâmites para a extradição ao Brasil.

As prisões

Primeira detenção ocorreu no aeroporto do Panamá.Spalone, que tem mais de 843 mil seguidores no Instagram e costuma exibir uma vida de investidor em Dubai, teria começado a fuga no Paraguai. O plano original era voar para Nova York (EUA), com uma conexão no Panamá, e, segundo as investigações, o destino final seria Dubai.