Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua na Playboy

Colaboração para Splash, em São Paulo
Grazi Massafera revelou cachê que recebeu da Playboy
Grazi Massafera revelou cachê que recebeu da Playboy Imagem: Divulgação

Grazi Massafera, 43, revelou que ganhou R$ 1,3 milhão para posar nua na Playboy, em 2005.

O que aconteceu

Massafera disse que sua família queria usar o dinheiro para reformar a casa em que moravam, mas ela investiu em plano de saúde para os parentes. "Ganhei R$ 1,3 milhão. Minha mãe queria reformar a casa, meu pai queria não sei o quê... mas eu falei: 'não vão gastar... todo mundo agora vai ter plano de saúde", declarou em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

Atriz também admitiu que não gosta de seu ensaio, mas afirmou não se arrepender das fotos. "Em 2005, a Playboy era chique... [Particularmente], acho feio [o ensaio]. É meio datado. Não faria de novo. Mas não me arrependo".

Ela também destacou que se sente confortável com o próprio corpo. "Sou comilona, mas tenho o metabolismo acelerado. Cuido da saúde. Tenho um problema de colesterol, de família. Por isso, tomo cápsula de arroz", completou.

Grazi Massafera posou nua nas páginas da Playboy após ser vice-campeã do BBB 5. Na época, ela ainda não tinha iniciado como atriz em novelas da Globo.

