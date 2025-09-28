Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua na Playboy

Grazi Massafera, 43, revelou que ganhou R$ 1,3 milhão para posar nua na Playboy, em 2005.

O que aconteceu

Massafera disse que sua família queria usar o dinheiro para reformar a casa em que moravam, mas ela investiu em plano de saúde para os parentes. "Ganhei R$ 1,3 milhão. Minha mãe queria reformar a casa, meu pai queria não sei o quê... mas eu falei: 'não vão gastar... todo mundo agora vai ter plano de saúde", declarou em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

Atriz também admitiu que não gosta de seu ensaio, mas afirmou não se arrepender das fotos. "Em 2005, a Playboy era chique... [Particularmente], acho feio [o ensaio]. É meio datado. Não faria de novo. Mas não me arrependo".