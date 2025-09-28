Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB: 'Ficava mal'

Grazi Massafera, 43, relembrou o preconceito e o bullying que sofreu no início da carreira na atuação, quando muitos colegas a viam apenas como uma "ex-BBB".

O que aconteceu

Atriz disse que, logo após sair do reality show, o elenco da primeira novela se reuniu para fazer piada sobre o trabalho dela na trama. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo.